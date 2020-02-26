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Венгер предложил отменить правило выездного гола в плей-офф еврокубков
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Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер предложил отменить правило выездного гола в плей-офф еврокубков, сообщает beIN Sports.В источнике
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Венгер предложил отменить правило выездного гола в плей-офф еврокубков

Газета.Ru 03:50
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Венгер считает необходимым отменить правило выездного гола в плей-офф еврокубков

Sport24.ru 03:30 
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Венгер предложил отменить правило выездного гола в еврокубках

Чемпионат 03:29
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