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Венгер предложил вариант изменения правила офсайда
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Руководитель по глобальному развитию футбола ФИФА, знаменитый тренер Арсен Венгер выступил с предложением по изменению правила офсайда.В источнике
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