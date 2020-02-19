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Венгер предложил вариант изменения правила офсайда
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Руководитель по глобальному развитию футбола ФИФА, знаменитый тренер Арсен Венгер выступил с предложением по изменению правила офсайда.В источнике
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Венгер предложил новое правило офсайда. Ван Бастен вообще хотел его отменить

Спорт-Экспресс 11:45
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Предложение Венгера об изменении правила офсайда не утвердят к следующему сезону

Sports.ru 11:45
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IFAB: голосования по изменению правил офсайда в феврале не будет

РИА Новости 08:57
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