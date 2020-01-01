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Венгер прокомментировал отстранение «Манчестер Сити»
Евро-футбол.ру
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Напомним, УЕФА наложил санкции на "Манчестер Сити" за нарушение правил финансового фэйр-плей. Последние новости спорта на нашем портале.В источнике
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Венгер высказался об отстранении «Манчестер Сити» от еврокубков

Soccernews.ru 13:16
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Венгер прокомментировал отстранение «Манчестер Сити»

Sport.ru 12:59
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Венгер прокомментировал отстранение «Манчестер Сити» от еврокубков на два сезона

Спорт-Экспресс 12:34
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