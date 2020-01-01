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Арсен Венгер: «Время Месси и Роналду подходит к концу»
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Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер считает, что в мировом футболе скоро настанет время Неймара и Килиана Мбаппе.В источнике
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Венгер о том, кто придет на смену Месси и Роналду: «Лидерами могут стать Мбаппе и Неймар»

Sports.ru 00:58
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Венгер: эпоха Месси и Роналду подходит к концу. Мбаппе и Неймар способны их заменить

Чемпионат вчера в 17:37
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Венгер: «После эпохи Роналду и Месси лидерами станут Мбаппе и Неймар»

Sport.ru вчера в 17:16
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