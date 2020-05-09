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Газета.RuГазета.Ru
Венгер высказался о возможной победе «Ливерпуля» в АПЛ
by.Tribuna.com
  • by.Tribuna.com
  • Газета.Ru
Бывший главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер высказался о потенциальном чемпионстве "Ливерпуля" в нынешнем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ).В источнике
Подробнее о событии
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Венгер: «Что бы ни решили в Англии, для всех „Ливерпуль“ будет чемпионом»

Soccer.ru 22:21 
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Венгер высказался о возможной победе «Ливерпуля» в АПЛ

Газета.Ru 21:56
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Венгер: независимо от того, что решат в Англии, «Ливерпуль» для всех чемпион

Чемпионат 21:20
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