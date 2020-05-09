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Газета.RuГазета.Ru
Венгер высказался о возможной победе «Ливерпуля» в АПЛ
FootballHD
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  • by.Tribuna.com
  • Евро-футбол.ру
  • Газета.Ru
Бывший главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер высказался о потенциальном чемпионстве "Ливерпуля" в нынешнем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ).В источнике
Подробнее о событии
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Венгер: «„Ливерпуль“ для всех является чемпионом, независимо от решения о судьбе АПЛ»

Евро-футбол.ру 03:50
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Арсен Венгер: «Думаю, в голове каждого „Ливерпуль“ — чемпион Англии в этом сезоне»

Sportbox.RU 02:25
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Арсен Венгер: «Неважно, что решат в Англии, все равно „Ливерпуль“ для всех будет чемпионом»

Спорт-Экспресс 01:09
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