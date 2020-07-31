«Химки» уволили главного тренера Юрана

Напомним, что под руководством Юрана "Химки" вышли в РПЛ и добрались до финала Кубка России, где уступили "Зениту" (0:1). Новым главным тренером команды, вероятно, станет Дмитрий Гунько. Запасной вариант - Роман Пилипчук.