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«Химки» уволили главного тренера Юрана
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Напомним, что под руководством Юрана "Химки" вышли в РПЛ и добрались до финала Кубка России, где уступили "Зениту" (0:1). Новым главным тренером команды, вероятно, станет Дмитрий Гунько. Запасной вариант - Роман Пилипчук.В источнике
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«Химки» расторгают контракт с главным тренером Юраном — гендиректор

ИА Красная Весна вчера в 21:57 
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Гендиректор «Химок»: «После успехов в Кубке России Юран попросил довольно большого увеличения личного контракта»

Матч ТВ вчера в 14:40
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Сергей Юран покинул пост главного тренера «Химок»

РИА Новости вчера в 13:04
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