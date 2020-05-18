Вердер — Байер 1:3 (2-й тайм)

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч 26-го тура Бундеслиги сезона-2019/2020 «Вердер» — «Байер». Ставка: победа «Байера» и минимум 3 мяча в матче за 2.25.