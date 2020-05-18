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Вердер — Байер 1:3 (2-й тайм)
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Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч 26-го тура Бундеслиги сезона-2019/2020 «Вердер» — «Байер». Ставка: победа «Байера» и минимум 3 мяча в матче за 2.25.В источнике
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Бундеслига. «Вердер» — «Байер». Смотреть онлайн

Sport24.ru 12:17
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«Картахинес» – «Алахуэленсе»: на что поставить в матче?

Все про Спорт ру 13:42
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Видеотрансляция матча «Вердер» – «Байер» – 0:0. Игра началась

Sports.ru 03:55
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