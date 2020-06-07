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«Вольфсбург» в гостях обыграл «Вердер»
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Встреча прошла на стадионе Везерштадион в Бремене и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей в составе которых голом отметился Ваутер Вегорст (82-я минута).В источнике
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«Вольфсбург» обыграл «Вердер» с минимальным счетом

Матч ТВ 09:24
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«Вольфсбург» обыграл «Вердер»

Футбол России 09:42
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«Вольфсбург» обыграл «Вердер», забив гол в концовке матча

Sport24.ru 09:24 
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