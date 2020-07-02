НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавное«Ливерпуль» в ранге чемпиона Англии крупно проиграл «Манчестер Сити»Месси прервал переговоры и намерен покинуть «Барселону»Сане перешел в «Баварию» из «Манчестер Сити»В РФС объяснили, почему на матче «Спартака» не будет VARНазван претендент на пост главного тренера тульского «Арсенала»Soccernews.ru«Вердер» в переходном матче сыграл вничью с «Хайденхаймом»Спорт-Экспресс7Спорт-ЭкспрессBetOnSoccernews.ruNEWSru ИзраильMetaratingsSports.ruBookmaker-ratings.ruВ первой переходной игре за право выступать в Бундеслиге "Вердер" сыграл вничью с "Хайденхаймом". Ответный матч запланирован на 6 июля.В источнике КомментироватьПодробнее о событии «Вердер» не смог обыграть «Хайденхайм» в первом матче за право выступать в БундеслигеЧемпионат вчера в 16:38«Вердер» не смог забить «Хайденхайму» в первом переходном матче БундеслигиФутбол России вчера в 16:34«Вердер» сыграл вничью с «Хайденхаймом» в первом переходном матче за место в БундеслигеSport24.ru вчера в 16:25 рекламаГлавное«Ливерпуль» в ранге чемпиона Англии крупно проиграл «Манчестер Сити»Месси прервал переговоры и намерен покинуть «Барселону»Сане перешел в «Баварию» из «Манчестер Сити»В РФС объяснили, почему на матче «Спартака» не будет VARНазван претендент на пост главного тренера тульского «Арсенала»Новости