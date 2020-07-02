НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавное«Бавария» объявила о переходе Зане из «Манчестер Сити»ФК «Оренбург» попросил «Рубин» перенести матчМесси прервал переговоры и намерен покинуть «Барселону»«Ливерпуль» крупно проиграл «Манчестер Сити» в матче чемпионата Англии«Фиорентина» может подписать Алексея МиранчукаSoccernews.ru«Вердер» в переходном матче сыграл вничью с «Хайденхаймом»Спорт-Экспресс7Спорт-ЭкспрессBetOnSoccernews.ruNEWSru ИзраильMetaratingsSports.ruBookmaker-ratings.ruВ первой переходной игре за право выступать в Бундеслиге "Вердер" сыграл вничью с "Хайденхаймом". Ответный матч запланирован на 6 июля.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Вердер - Хайденхайм: прогноз A. ERMAK 2 июля 2020Ставка TV 05:04«Вердер» не смог обыграть «Хайденхайм» в первом матче за право выступать в БундеслигеЧемпионат вчера в 16:38«Вердер» не смог забить «Хайденхайму» в первом переходном матче БундеслигиФутбол России вчера в 16:34рекламаГлавное«Бавария» объявила о переходе Зане из «Манчестер Сити»ФК «Оренбург» попросил «Рубин» перенести матчМесси прервал переговоры и намерен покинуть «Барселону»«Ливерпуль» крупно проиграл «Манчестер Сити» в матче чемпионата Англии«Фиорентина» может подписать Алексея МиранчукаНовости