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«Вердер» обыграл «Шальке» в матче чемпионата Германии
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"Вердер" обыграл "Шальке" в матче чемпионата Германии. Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч забил Леонардо Битенкур.В источнике
Подробнее о событии
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«Шальке» проиграл четвертый матч подряд. Серия без побед составляет 10 игр

Спорт-Экспресс 12:41
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«Шальке» не побеждает 10 матчей. Общий счет – 3:21

Sports.ru 11:35
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«Шальке» дома уступил «Вердеру», «Айнтрахт» обыграл «Вольфсбург»

Матч ТВ 11:32
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