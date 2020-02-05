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«Вердер» выбил дортмундскую «Боруссию» из Кубка Германии
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Дортмундская "Боруссия" проиграла "Вердеру" в матче 1/8 финала Кубка Германии (2:3).В источнике
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«Вердер» выбил дортмундскую «Боруссию» из Кубка Германии

Спорт-Экспресс 16:45
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Дортмундская «Боруссия» вылетела из Кубка Германии, проиграв «Вердеру»

Чемпионат 16:41
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Гол недели в Европе: роскошный удар полузащитника «Вердара» в ворота «Боруссии». ВИДЕО

Sport.ru 16:29
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