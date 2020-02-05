НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавное«Ливерпуль» вторым составом победил в Кубке Англии «Шрусбери Таун»Гол Мамаева помог «Ростову» переиграть «Партизан»Головин помог Монако обыграть АнжеВратарь «Вашингтона» Самсонов получил травму после броска ОвечкинаКлебо из-за травмы пропустит этап Кубка мираСпорт-Экспресс«Вердер» выбил дортмундскую «Боруссию» из Кубка ГерманииГазета.Ru12Газета.RuFootballHDВести.RuГол.руМатч ТВЕвро-футбол.руFootball-fun.ruSport24.ruLiveSport.ruГЛАС.RUNEWS.am Sportua.Tribuna.comДортмундская "Боруссия" проиграла "Вердеру" в матче 1/8 финала Кубка Германии (2:3).В источнике КомментироватьПодробнее о событии «Вердер» выбил дортмундскую «Боруссию» из Кубка ГерманииСпорт-Экспресс 16:45Дортмундская «Боруссия» вылетела из Кубка Германии, проиграв «Вердеру»Чемпионат 16:41Гол недели в Европе: роскошный удар полузащитника «Вердара» в ворота «Боруссии». ВИДЕОSport.ru 16:29Главное«Ливерпуль» вторым составом победил в Кубке Англии «Шрусбери Таун»Гол Мамаева помог «Ростову» переиграть «Партизан»Головин помог Монако обыграть АнжеВратарь «Вашингтона» Самсонов получил травму после броска ОвечкинаКлебо из-за травмы пропустит этап Кубка мираНовости