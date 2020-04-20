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Вьери сравнил Роналдо и Роналду
Sports.ru
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Бывший нападающий "Интера" Кристиан Вьери сравнил экс-форварда миланского клуба Роналдо с нападающим "Ювентуса" Криштиану Роналду.В источнике
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