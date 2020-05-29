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Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру
Вернблум назвал самый важный гол за ЦСКА
Metaratings
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Экс-футболист московского ЦСКА Понтус Вернблум рассказал о самом важном голе за свою карьеру в российском клубе.В источнике
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Вернблум назвал свой самый главный гол за ЦСКА

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