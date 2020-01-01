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Вернблум может покинуть ПАОК этим летом
RT на русском
  • RT на русском
  • Sports.ru
Экс-полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум, выступающий за ПАОК, может сменить команду этим летом.В источнике
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СМИ: Экс-футболист ЦСКА Вернблум может расторгнуть контракт с ПАОК

RT на русском 02:10
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ПАОК ведёт переговоры с Понтусом Вернблумом о расторжении контракта

Футбол на Куличках 02:00
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Вернблум может досрочно расторгнуть контракт с ПАОКом

Спорт-Экспресс 01:44
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