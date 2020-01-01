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Вернблум может покинуть ПАОК этим летом
Экс-полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум, выступающий за ПАОК, может сменить команду этим летом.В источнике
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Вернблум может покинуть ПАОК этим летом

Soccer.ru 22:56 
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Экс-игрок ЦСКА Понтус Вернблум ведёт переговоры о расторжении контракта с ПАОКом

Чемпионат 22:29
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