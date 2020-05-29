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Вернблум рассказал, почему был напуган, когда подписал контракт с ЦСКА
Sports.ru
  • Piter.tv0:35
Экс-полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум рассказал, какие ощущения испытывал, переезжая в Россию в 2012 году.В источнике
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Подробнее о событии
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Вернблум — о переходе в ЦСКА: «Был напуган, потому что на Западе не всегда хорошо говорят о России»

Матч ТВ вчера в 10:47
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Вернблум — о переходе в ЦСКА: «Был напуган, потому что на Западе не всегда хорошо говорят о России»

Sportbox.RU вчера в 10:47
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Вернблум: был напуган, когда подписал контракт с ЦСКА. На Западе плохо отзываются о России

Чемпионат вчера в 08:18
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