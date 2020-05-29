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Вернблум: в РПЛ играют жестко, поэтому приходилось соответствовать
Бывший хавбек московского ЦСКА Понтус Вернблум считает чемпионат России жестким, он признался, что ему приходилось соответствовать такому футболу.В источнике
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Вернблум: в РПЛ играют жестко, поэтому приходилось соответствовать

РИА Новости 05:46
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Вернблум – о фоле на Яя Туре: «На протяжении карьеры я балансирую на грани и иногда переступаю черту»

Бомбардир.ру 05:33
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Вернблум о своей жесткой игре: «Да, иногда я переходил грань, но это случалось не только со мной»

Bobsoccer 04:56
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