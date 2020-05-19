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Газета.RuГазета.Ru
Нападающий «РБ Лейпциг» Вернер может перейти в «Интер»
UA-Футбол
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Нападающий "РБ Лейпциг" и сборной Германии Тимо Вернер может перейти в миланский "Интер". Об этом сообщает портал Calciomercato.com.В источнике
Подробнее о событии
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Вернер согласен продолжить карьеру в «Интере»

Матч ТВ 04:58
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Вернер согласен продолжить карьеру в «Интере»

Sportbox.RU 04:58
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Тимо Вернер готов продолжить карьеру в «Интере»

Sport24.ru 04:51 
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