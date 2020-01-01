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Вернер объяснил, почему ушел из «Лейпцига»
Матч ТВ
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Нападающий «Лейпцига» Тимо Вернер рассказал о своем решении перейти в «Челси». Он сможет дебютировать за английскую команду в следующем сезоне.В источнике
Подробнее о событии
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Вернер объяснил, почему он решил перейти в «Челси»

ProstoProSport 02:00 
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Тимо Вернер рассказал, почему он выбрал «Челси», а не «Ливерпуль»

ChelseaNews.Ru 01:35
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Вернер объяснил, почему ушел из «Лейпцига»

ГЛАС.RU 01:28
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