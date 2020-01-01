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Вернер объяснил, почему ушел из «Лейпцига»
Матч ТВ
  • Матч ТВ
Нападающий «Лейпцига» Тимо Вернер рассказал о своем решении перейти в «Челси». Он сможет дебютировать за английскую команду в следующем сезоне.В источнике
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Вернер объяснил, почему ушел из «Лейпцига», отказавшись доиграть за клуб в Лиге чемпионов

Матч ТВ 00:57
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Вернер объяснил, почему ушел из «Лейпцига», отказавшись доиграть за клуб в Лиге чемпионов

Sportbox.RU 00:57
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Вернер объяснил, почему ушел из «Лейпцига»

Спорт-Экспресс 00:42
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