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Вернер отказал «Челси» и «Манчестер Юнайтед» ради «Ливерпуля»
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Нападающий "РБ Лейпциг" Тимо Вернер отклонил предложения "Челси" и "Манчестер Юнайтед".В источнике
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Подробнее о событии
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За Вернера собираются бороться и другие клубы АПЛ

Все про Спорт ру 07:12
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Тимо Вернер отказал «Челси» и «Манчестер Юнайтед» ради перехода в «Ливерпуль»

Чемпионат 03:51
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Вернер отказал «Челси» и «Манчестер Юнайтед» ради «Ливерпуля»

Soccer.ru вчера в 23:06 
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