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Вернер отписался от «твиттера» «Лейпцига» после шутки о «Ливерпуле»
Soccernews.ru
  • Soccernews.ru
  • Газета.Ru
Нападающий "РБ Лейпциг" Тимо Вернер, недавно заявивший, что гордится интересом со стороны "Ливерпуля", отписался от "твиттера" "Лейцига" после шутки клуба о мерсисайдцах.В источнике
Подробнее о событии
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Вернер отписался от Twitter-аккаунта «Лейпцига» из-за шутки о «Ливерпуле»

Газета.Ru вчера в 21:16
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Вернер отписался от «твиттера» «Лейпцига» после шутки о «Ливерпуле»

Soccer.ru вчера в 18:25 
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Вернер отписался от «твиттера» «РБ Лейпциг» после шутки о «Ливерпуле»

Чемпионат вчера в 17:59
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