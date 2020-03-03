Вернер отписался от «твиттера» «Лейпцига» после шутки о «Ливерпуле»

Нападающий "РБ Лейпциг" Тимо Вернер, недавно заявивший, что гордится интересом со стороны "Ливерпуля", отписался от "твиттера" "Лейцига" после шутки клуба о мерсисайдцах. В источнике