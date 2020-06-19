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Вернер попрощался с фанатами «Лейпцига»
Газета.Ru
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Нападающий «Лейпцига» Тимо Вернер, подписавший контракт с «Челси», попрощался с болельщиками немецкого клуба.В источнике
Подробнее о событии
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Вернер попрощался с фанатами «Лейпцига»

ProstoProSport 02:17 
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Вернер попрощался с болельщиками «Лейпцига»

Metaratings 01:56
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Тимо Вернер попрощался с болельщиками «Лейпцига»

ГЛАС.RU 01:22
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