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Вернер попрощался с фанатами «Лейпцига»
Газета.Ru
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Нападающий «РБ Лейпциг» Тимо Вернер попрощался с фанатами немецкого клуба. Немец в следующем сезоне будет выступать за «Челси».В источнике
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Тимо Вернер попрощался с болельщиками «Лейпцига»

ГЛАС.RU 01:22
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Вернер обратился к фанатам «Лейпцига»

Газета.Ru 01:15
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Вернер попрощался с болельщиками «Лейпцига»

Матч ТВ 00:38
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