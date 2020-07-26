НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеАлександр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом«Зенит» завоевал Кубок России по футболу, обыграв «Химки»Главный тренер «Чертаново» может возглавить «Крылья Советов»«Наполи» обыграл «Сассуоло» в матче чемпионата Италии по футболуЖирков попал в символическую сборную худших чемпионов АПЛSportliga.comТимо Вернер прилетел в Лондон для присоединения к «Челси»Газета.Ru5Газета.RuЕвро-футбол.руSports.ruMetaratingsСпорт-ЭкспрессНападающий Тимо Вернер приехал в Лондон, для присоединения к «Челси».В источнике КомментироватьПодробнее о событии Вернер прилетел в ЛондонSoccer.ru 09:12Вернер прилетел в Лондон, чтобы присоединиться к составу «Челси»Metaratings 07:56Вернер прилетел в Лондон, чтобы присоединиться к «Челси»Sports.ru 07:45рекламаГлавноеАлександр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом«Зенит» завоевал Кубок России по футболу, обыграв «Химки»Главный тренер «Чертаново» может возглавить «Крылья Советов»«Наполи» обыграл «Сассуоло» в матче чемпионата Италии по футболуЖирков попал в символическую сборную худших чемпионов АПЛНовости