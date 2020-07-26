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Тимо Вернер прилетел в Лондон для присоединения к «Челси»
Газета.Ru
  • Газета.Ru
  • Евро-футбол.ру
  • Sports.ru
  • Metaratings
  • Спорт-Экспресс
Нападающий Тимо Вернер приехал в Лондон, для присоединения к «Челси».В источнике
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Вернер прилетел в Лондон

Soccer.ru 09:12
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Вернер прилетел в Лондон, чтобы присоединиться к составу «Челси»

Metaratings 07:56
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Вернер прилетел в Лондон, чтобы присоединиться к «Челси»

Sports.ru 07:45
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