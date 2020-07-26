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Тимо Вернер прилетел в Лондон для присоединения к «Челси»
Газета.Ru
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Нападающий Тимо Вернер приехал в Лондон, для присоединения к «Челси».В источнике
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«Новый дом». Тимо Вернер появился на «Стэмфорд Бридж»

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Вернер присутствует на матче «Челси» с «Вулверхэмптоном»

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