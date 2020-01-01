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Вернер останется в «РБ Лейпциг», если не сможет перейти в «Ливерпуль»
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Нападающий Тимо Вернер хочет перейти в "Ливерпуль", в противном случае он останется в "РБ Лейпциг" еще на один год.В источнике
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Вернер готов остаться в «Лейпциге», если трансфер в «Ливерпуль» не состоится

Футбол России 06:21
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The Athletic: Вернер намерен остаться в «Лейпциге», если не перейдет в «Ливерпуль»

Матч ТВ 05:35
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The Athletic: Вернер намерен остаться в «Лейпциге», если не перейдет в «Ливерпуль»

Sportbox.RU 05:35
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