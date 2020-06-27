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Вернер стал лучшим бомбардиром в истории «Лейпцига»
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Сегодня форвард «Лейпцига» Тимо Вернер отличился в матче Бундеслиги с «Аугсбургом».В источнике
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Тимо Вернер стал лучшим бомбардиром в истории «РБ Лейпциг»

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Вернер забил в последнем матче за «Лейпциг» и стал лучшим бомбардиром в истории клуба

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Чемпионат Германии. Вернер сохраняет за «Лейпцигом» третье место

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