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«Верона» и «Рома» не смогли открыть счет в матче чемпионата Италии
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Футболисты "Вероны" и "Ромы" сыграли вничью в матче первого тура чемпионата Италии нового сезона.В источнике
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Паулу Фонсека рассказал, чего не хватило «Роме» для победы над «Вероной»

Спорт-Экспресс 19:20
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«Верона» и «Рома» поделили очки на старте Серии А

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«Рома» сыграла вничью с «Вероной» в выездном матче Серии А

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