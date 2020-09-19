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«Верона» и «Рома» не смогли открыть счет в матче чемпионата Италии
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Футболисты "Вероны" и "Ромы" сыграли вничью в матче первого тура чемпионата Италии нового сезона.В источнике
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«Рома» сыграла вничью с «Вероной» в выездном матче Серии А

Чемпионат вчера в 16:43
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«Верона» и «Рома» поделили очки на старте Серии А

Матч ТВ вчера в 16:42
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«Верона» и «Рома» разошлись миром

Спорт-Экспресс вчера в 16:42
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