НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Фиорентина» обыграла «Торино» в первом матче сезона Серии А«Рома» согласовала трансфер Де Шильо с «Ювентусом»«Верона» — «Рома»: прогноз Александра Аксёнова на матч 1-го тура чемпионата Италии«Парме» и «Сассуоло» разрешили проводить домашние матчи со зрителями, впуская не более 1 000 человекВ ожидании Миранчука. Впервые за 12 лет участие в Серии А примет российский футболистГлавноеСудьи засчитали гол Дзюбы в матче с «Уралом» после трёх минут просмотров на предмет офсайда«Манчестер Юнайтед» уступил на домашней арене «Кристал Пэласу»Гарет Бэйл вернулся в «Тоттенхэм»Щербакова выиграла короткую программу на этапе Кубка России в СызраниКучеров поделился ожиданиями от финальной серии Кубка СтэнлиРИА Новости«Верона» и «Рома» не смогли открыть счет в матче чемпионата ИталииNEWS.am Sport7NEWS.am SportSoccernews.ruГазета.RuМатч ТВFootballHDMetaratingsSports.ruФутболисты "Вероны" и "Ромы" сыграли вничью в матче первого тура чемпионата Италии нового сезона.В источнике КомментироватьПодробнее о событии «Рома» сыграла вничью с «Вероной» в выездном матче Серии АЧемпионат 16:43«Верона» и «Рома» поделили очки на старте Серии АМатч ТВ 16:42«Верона» и «Рома» разошлись миромСпорт-Экспресс 16:42рекламаЕщё по теме«Фиорентина» обыграла «Торино» в первом матче сезона Серии А«Рома» согласовала трансфер Де Шильо с «Ювентусом»«Верона» — «Рома»: прогноз Александра Аксёнова на матч 1-го тура чемпионата Италии«Парме» и «Сассуоло» разрешили проводить домашние матчи со зрителями, впуская не более 1 000 человекВ ожидании Миранчука. Впервые за 12 лет участие в Серии А примет российский футболистГлавноеСудьи засчитали гол Дзюбы в матче с «Уралом» после трёх минут просмотров на предмет офсайда«Манчестер Юнайтед» уступил на домашней арене «Кристал Пэласу»Гарет Бэйл вернулся в «Тоттенхэм»Щербакова выиграла короткую программу на этапе Кубка России в СызраниКучеров поделился ожиданиями от финальной серии Кубка СтэнлиНовости