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«Верона» показала новую эмблему
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Пресс-служба«Вероны» показала обновленный логотип, который будет использоваться с 1 июля.RITORNO.В источнике
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«Верона» показала обновленную клубную эмблему

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«Верона» представила новый минималистичный логотип

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