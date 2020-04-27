Верратти: каждый игрок выступает за «ПСЖ» не ради денег

Наш клуб входит в восьмёрку сильнейших в мире, все хотят за нас играть. Важно понимать, что каждый из нас играет за парижский клуб не из-за денег – такие обычно выбирают Китай.