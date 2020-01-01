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Верратти: каждый игрок выступает за «ПСЖ» не ради денег
Metaratings
  • Metaratings
  • Sportbox.RU
  • Sports.ru
  • Евро-футбол.ру
Наш клуб входит в восьмёрку сильнейших в мире, все хотят за нас играть. Важно понимать, что каждый из нас играет за парижский клуб не из-за денег – такие обычно выбирают Китай.В источнике
Подробнее о событии
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Марко Верратти: «Никто в „ПСЖ“ не находится из-за денег. Иначе мы играли бы в Китае»

Матч ТВ 20:16
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Марко Верратти: «Мы в „ПСЖ“ не из-за денег. За деньги играют в Китае»

Спорт-Экспресс 18:14
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Верратти: «Некоторые говорят, что мы в ПСЖ из-за денег, но это не так»

Soccer.ru 17:32 
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