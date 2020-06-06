Весли Снайдер: «Я мог бы стать как Месси или Криштиану, но не захотел»

На клубном уровне голландец выступал за «Аякс», «Реал», «Интер», «Галатасарай», «Ниццу» и «Аль-Гарафу», становился чемпионом Голландии, Испании, Италии и Турции, выигрывал Лигу чемпионов в составе «Интера» (2009/10). В источнике