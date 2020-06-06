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Весли Снайдер: «Я мог бы стать как Месси или Криштиану, но не захотел»
Soccernews.ru
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На клубном уровне голландец выступал за «Аякс», «Реал», «Интер», «Галатасарай», «Ниццу» и «Аль-Гарафу», становился чемпионом Голландии, Испании, Италии и Турции, выигрывал Лигу чемпионов в составе «Интера» (2009/10).В источнике
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Снейдер рассказал, почему он не стал игроком уровня Месси и Роналду

ProstoProSport вчера в 07:29 
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Снейдер: я мог стать игроком уровня Месси или Роналду, но наслаждался жизнью

Чемпионат вчера в 07:07
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Снейдер: «Я мог стать как Месси или Роналду. Мне просто не захотелось, я наслаждался жизнью»

Sport24.ru вчера в 06:48 
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