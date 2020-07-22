«Вест Бромвич» вернулся в высший дивизион чемпионата Англии

Английский футбольный клуб "Вест Бромвич" по итогам сезона-2019/20 занял второе место в Чемпионшипе и вернулся в премьер-лигу - высший дивизион чемпионата страны.