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«Вест Хэм» заплатил за вингера «Халла» больше 20 миллионов евро
Футбол России
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«Вест Хэм» на своём официальном сайте объявил о трансфере вингера «Халл Сити» Джаррода Боуэна.В источнике
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«Вест Хэм» подписал лучшего бомбардира «Халла» Боуэна

Sports.ru 02:39
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«Вест Хэм» приобрел форварда из чемпионшипа за 21 млн евро

Sportbox.RU вчера в 23:29
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«Вест Хэм» приобрел форварда из чемпионшипа за 21 млн евро

Матч ТВ вчера в 23:29
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