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Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру
Видаль назвал Месси величайшим футболистом в истории
PROСПОРТ Казахстан
  • CT news1:06
Чилийский хавбек Артуро Видаль ответил на сообщение Лионеля Месси. Аргентинец попрощался с полузащитником, который продолжит карьеру в миланском «Интере».В источнике
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Видаль назвал Месси величайшим футболистом в истории

Евро-футбол.ру 03:36
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Видаль — Месси: для меня было большой честью играть с величайшим футболистом в истории

Чемпионат 03:09
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«Уверен, наши пути вновь пересекутся». Месси попрощался с уходящим в «Интер» Видалем

Спорт-Экспресс вчера в 18:20
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