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Видаль попрощался с «Барселоной»
Soccernews.ru
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Полузащитник Артуро Видаль попрощался с «Барселоной» и ее игроками. Чилиец продолжит карьеру в «Интере».В источнике
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Видаль попрощался с «Барселоной»

Спорт-Экспресс 06:17
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Артуро Видаль трогательно попрощался с «Барселоной»

ProstoProSport 00:48 
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Видаль попрощался с «Барселоной»

Sportbox.RU вчера в 18:04
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