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Защитник «Локомотива» Игнатьев: хотим проверить свои силы в Катаре
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Защитник "Локомотива" Владислав Игнатьев прокомментировал старт традиционного предсезонного турнира в Катаре с участием лучших российских команд.В источнике
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Стал известен стартовый состав «Локомотива» на матч с «Партизаном»

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