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Виктор Файзулин поблагодарил болельщиков за поддержку
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Во вторник, 25 августа, экс-игрок «Зенита» Виктор Файзулин выразил благодарность болельщикам, которые продолжают его поддерживать. Слова футболиста передаёт «Bobsoccer».В источнике
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