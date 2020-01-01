Виктор Файзулин поблагодарил болельщиков за поддержку

Во вторник, 25 августа, экс-игрок «Зенита» Виктор Файзулин выразил благодарность болельщикам, которые продолжают его поддерживать. Слова футболиста передаёт «Bobsoccer».