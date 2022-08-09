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Виктор Гончаренко не сменит Александра Бородюка на посту главного тренера «Торпедо»

Виктор Гончаренко не сменит Александра Бородюка на посту главного тренера «Торпедо».
Sports.ru
Информация о том, что белорусский специалист Виктор Гончаренко возглавит «Торпедо» не соответствует действительности, утверждает «Спорт-экспресс», ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.
Sport24.ru
В качестве возможной кандидатуры называлось имя бывшего главного тренера московского ЦСКА и «Краснодара» Виктора Ганчаренко.
Евро-футбол.ру
«Торпедо» после четырех туров Мир РПЛ набрало 1 очко и занимает 15-е место в таблице.
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