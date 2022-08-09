Sports.ruВиктор Гончаренко не сменит Александра Бородюка на посту главного тренера «Торпедо»Виктор Гончаренко не сменит Александра Бородюка на посту главного тренера «Торпедо».Sports.ruИнформация о том, что белорусский специалист Виктор Гончаренко возглавит «Торпедо» не соответствует действительности, утверждает «Спорт-экспресс», ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.Sport24.ruВ качестве возможной кандидатуры называлось имя бывшего главного тренера московского ЦСКА и «Краснодара» Виктора Ганчаренко.Евро-футбол.ру«Торпедо» после четырех туров Мир РПЛ набрало 1 очко и занимает 15-е место в таблице.Sports.ruЧитать далееСвернутьЕвро-футбол.руSport24.ruSports.ruПодробнее о событииИсточник опроверг слухи о том, что Ганчаренко станет тренером «Торпедо»Евро-футбол.ру18:58Источник опроверг назначение Гончаренко в «Торпедо»: «Бородюк продолжает работу. Руководство ему доверяет»Sport24.ru18:02Виктор Гончаренко не сменит Александра Бородюка на посту главного тренера «Торпедо»Sports.ru17:58Показать все источникиОценить