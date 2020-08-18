НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеКраснодар — Арсенал (Тула) 1:0 (Перерыв)«Локомотив» и «Краснодар» объявили стартовые составы на матч РПЛ«Краснодар» примет «Арсенал» в рамках 3-го тура РПЛТамбов — Химки 1:0ГлавноеФутболисты «Сочи» одержали волевую победу над «Рубином»Тедеско не полетел со «Спартаком» на матч с «Уфой»Арустамян прокомментировал возможный переход Миранчука в «Аталанту»«Барселона» заплатит за Кумана 4-5 миллионов евроТрансфер бразильского защитника Фукса в ЦСКА подтвержденТелеканал КраснодарВиктор Классон заявлен запасным на матч «Краснодара» с «Арсеналом»Футбол России9Футбол РоссииТелеканал КраснодарЕвро-футбол.руBookmaker-ratings.ruLiveSport.ruMetaratingsГазета.RuТульский футболSports.ruНапомним, футбольные болельщики не смогут бесплатно посмотреть матч «Краснодар»-«Арсенал».В источнике Комментировать3Подробнее о событии «Краснодар» — «Арсенал»: Петров открыл счетСпорт-Экспресс 13:39«Краснодар» и «Арсенал» объявили стартовые составы на матч третьего тура РПЛMetaratings 12:13«Краснодар» - «Арсенал». Стартовые составы командСоветский спорт 12:02рекламаЕщё по темеКраснодар — Арсенал (Тула) 1:0 (Перерыв)«Локомотив» и «Краснодар» объявили стартовые составы на матч РПЛ«Краснодар» примет «Арсенал» в рамках 3-го тура РПЛТамбов — Химки 1:0ГлавноеФутболисты «Сочи» одержали волевую победу над «Рубином»Тедеско не полетел со «Спартаком» на матч с «Уфой»Арустамян прокомментировал возможный переход Миранчука в «Аталанту»«Барселона» заплатит за Кумана 4-5 миллионов евроТрансфер бразильского защитника Фукса в ЦСКА подтвержденНовости