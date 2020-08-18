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Виктор Классон заявлен запасным на матч «Краснодара» с «Арсеналом»
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Напомним, футбольные болельщики не смогут бесплатно посмотреть матч «Краснодар»-«Арсенал».В источнике
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«Краснодар» — «Арсенал»: Петров открыл счет

Спорт-Экспресс 13:39
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«Краснодар» и «Арсенал» объявили стартовые составы на матч третьего тура РПЛ

Metaratings 12:13
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«Краснодар» - «Арсенал». Стартовые составы команд

Советский спорт 12:02
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