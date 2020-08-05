Вилков будет назначен арбитром на матч за Суперкубок России

Клуб из Санкт-Петербурга проиграл всего два из 35 матчей чемпионата России, на которых Вилков работал главным судьей. Одно из этих поражений случилось в игре против «Локомотива» (0:1) 28 сентября 2019 года в рамках 11-го тура РПЛ сезона-2019/20.