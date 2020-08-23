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Вилков назначен VAR-ассистентом на матч «Динамо» — «Зенит»
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Состоялось назначение судейских бригад на матчи 5-го тура Российской Премьер-Лиги.В источнике
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«Динамо» — «Зенит»: матч обслужит бригада Станислава Васильева

ФК Зенит 17:05
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Безбородов назначен на матч «Краснодар» – ЦСКА. Васильев будет судить игру «Динамо» – «Зенит»

Sports.ru 14:45
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Васильев рассудит «Динамо» и «Зенит», Вилков работает ВАР

Спорт-Экспресс 14:41
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