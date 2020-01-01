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Вилков рассудит «Ростов» и «Локомотив» в 22-м туре РПЛ
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РПЛ объявила имена арбитров, которые будут работать на матчах 22-го тура чемпионата России. Центральную встречу "Ростова" и "Локомотива" рассудит бригада во главе с Михаилом Вилковым.В источнике
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Вилков рассудит «Ростов» и «Локомотив» в 22-м туре РПЛ

Sport.ru 07:12
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Центральный матч 22-го тура РПЛ «Ростов» — «Локомотив» обслужит судья Вилков

Чемпионат 06:18
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Назначены арбитры и инспекторы на матчи 22-го тура РПЛ

Футбол на Куличках 06:17
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