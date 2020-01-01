Вилков рассудит «Ростов» и «Локомотив» в 22-м туре РПЛ

РПЛ объявила имена арбитров, которые будут работать на матчах 22-го тура чемпионата России. Центральную встречу "Ростова" и "Локомотива" рассудит бригада во главе с Михаилом Вилковым.